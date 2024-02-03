В Петербурге задержали мужчину, напавшего в метро на известного спортсмена

Петербургские полицейские задержали 60-летнего мужчину, на действия которого накануне пожаловался 19-летний фигурист, серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Конфликт между участниками разгорелся, когда Дикиджи ехал в вагоне метро по синей ветке метро. По его словам, агрессивный мужчина потребовал от него подняться, нанес удар и продемонстрировал нож.

На задержанного составили протокол о хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Возможно возбуждение уголовного дела. После задержания у мужчины отобрали ножницы.

Фото: ЗАКС.Ру