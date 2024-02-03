За год резко выросло число россиян, не уведомивших МВД о втором гражданстве

Число россиян, своевременно не уведомивших МВД о наличии второго гражданства или вида на жительство, по итогам прошлого года выросло почти в два раза. Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС. Если в 2022 году таких нарушителей насчитали 2584, то через год их стало уже 4585.

Речь идет о протоколах, составленных по ст. 19.8.3 КоАП (нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

По схожей уголовной статье 330.3 УК за весь прошлый год завели тринадцать дел. Это, в свою очередь, почти в три раза меньше, чем в 2022-м. Статья не предполагает лишения свободы.

В прошлом году самыми популярными странами, где россияне оформляли себе второе гражданство или ВНЖ, стали Израиль, Турция, ОАЭ, Казахстан, Грузия, Армения и еще несколько государств.

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