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Новости 14:14

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью жены Эдуарда Хиля

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью жены Эдуарда Хиля

Известие о кончине Зои Хиль, приходившейся супругой знаменитому певцу Эдуарду Хилю, со скорбью воспринял губернатор Александр Беглов. Он направил телеграмму родным и близким петербурженки, охарактеризовав ее как ангела-хранителя ушедшего в 2012 году артиста.

"Зоя Александровна и Эдуард Анатольевич воспитали сына Дмитрия и внука Эдуарда, которые продолжили музыкальные традиции семьи. Для нас они останутся примером  преданного служения нашей культуре, нашему городу и нашему Отечеству", - говорится в тексте соболезнований, опубликованном на сайте Смольного.

По словам Беглова, для эстрадной знаменитости его супруга была надежной спутницей. Чиновник отметил длительность прочного брака: чета Хиль прожила вместе более полувека.

Фото: ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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