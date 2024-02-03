Беглов выразил соболезнования в связи со смертью жены Эдуарда Хиля

Известие о кончине Зои Хиль, приходившейся супругой знаменитому певцу Эдуарду Хилю, со скорбью воспринял губернатор Александр Беглов. Он направил телеграмму родным и близким петербурженки, охарактеризовав ее как ангела-хранителя ушедшего в 2012 году артиста.

"Зоя Александровна и Эдуард Анатольевич воспитали сына Дмитрия и внука Эдуарда, которые продолжили музыкальные традиции семьи. Для нас они останутся примером преданного служения нашей культуре, нашему городу и нашему Отечеству", - говорится в тексте соболезнований, опубликованном на сайте Смольного.

По словам Беглова, для эстрадной знаменитости его супруга была надежной спутницей. Чиновник отметил длительность прочного брака: чета Хиль прожила вместе более полувека.

Фото: ЗАКС.Ру