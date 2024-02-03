Гору в Северной Осетии хотят назвать в честь петербургского ЗакСа

Спикер петербургского парламента Александр Бельский рассказал о новой инициатив своих коллег-законотворцев из Северной Осетии. Депутаты из южной республики хотят присвоить одной из вершин Главного Кавказского хребта имя петербургского ЗакСа.

Предполагается таким образом поздравить его с 30-летием работы. Один из уже обсуждаемых вариантов названия для горной вершины — Мариинская.

"В знак уважения и к Мариинскому дворцу, где заседает парламент, и к Мариинскому театру, который возглавляет рожденный в осетинской семье маэстро Валерий Гергиев", - пояснил Бельский в своем Telegram-канале.

Горожан он призвал предлагать альтернативные варианты в комментариях к посту.

Фото: ЗАКС.Ру