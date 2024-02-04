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Новости 14:59

В России ввели более полутора сотен миллионов квадратных метров жилья

фото ЗакС политика В России ввели более полутора сотен миллионов квадратных метров жилья

По итогам 2023 года в России ввели более 170 миллионов квадратных метров жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании в ходе выставки-форума "Россия".

"По итогам года ввели 175 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 135 [миллионов квадратных метров] - чисто жилье в общей площади, 110 - в абсолютной жилой", — передает слова Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер отметил, что из общей площади недвижимости три четверти в 2023 году пришлось на именно жилье. При этом он упомянул показатели 2000 года, когда, по его словам, ввели в эксплуатацию 30,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Фото: pixabay


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