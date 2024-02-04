СМИ сообщили об ожогах упавшей в яму петербурженки

Жительница Кронштадта получила ожоги во время прогулки, сообщил 4 февраля 78.ru. По данным журналистов, пострадавшая получила сильные ожоги ног.

Согласно сообщению, вечером 3 февраля жительница Кронштадта провалилась ногой в яму с кипятком на газоне, расположенном на пересечении Владимирской и Флотской улиц. Как рассказывают журналисты, петербурженка оступилась и попала ногой под снег прямо в яму с кипятком.

Врачи диагностировали у пострадавшей ожог 1-2 степени в области голени и левой стопы. По сообщению журналистов, петербурженка отказалась от госпитализации, при этом ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Фото: unsplash