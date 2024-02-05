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"Яндекс" сменил головную компанию

фото ЗакС политика "Яндекс" сменил головную компанию

Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес "Яндекса" за 475 миллиардов рублей, сообщил 5 февраля ТАСС. Компания досталась консорциуму инвесторов во главе с ее менеджерами.

Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания АО "Яндекс". Основным владельцем последней выступает "Консорциум.Первый" во главе с руководством "Яндекса".

Помимо менеджеров, в консорциуме будут представлены еще четыре пайщика. Речь идет о структурах основателя LETA Capital, главы "Инфинитум", группы "Лукойл" и экс-зампреда "Газпрома". Отмечается, что "Яндекс" должен будет сохранить большинство активов Yandex N.V., кроме стартапов за границей и дата-центра в Финляндии.

Фото: pixabay


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