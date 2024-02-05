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Новости 10:51

Глава Карелии назвал имена находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета МЧС

фото ЗакС политика Глава Карелии назвал имена находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета МЧС

Три человека находились на борту потерпевшего крушение над Онежским озером вертолета МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. На месте аварии работают более 140 специалистов, в том числе водолазы.

"Удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 километрах от села Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС", — написал Парфенчиков.

Членов экипажа обнаружить не удалось, следует из слов главы Карелии. По его словам, на борту находились сотрудники авиационного центра Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. Глубина в месте падения вертолета достигает 50 метров.

Парфенчиков поручил правительству Карелии оказать необходимую помощь при проведении работ.

О крушении Ми-8 МЧС сообщило вечером 4 февраля, ночью было обнаружено место падения вертолета. Машина потерпела крушение в ходе тренировочного полета. В министерстве сообщили, что ей управлял опытный экипаж "с тысячами часов налета".

Фото: Telegram-канал Артура Парфенчикова


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