Глава Карелии назвал имена находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета МЧС

Три человека находились на борту потерпевшего крушение над Онежским озером вертолета МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. На месте аварии работают более 140 специалистов, в том числе водолазы.

"Удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 километрах от села Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС", — написал Парфенчиков.

Членов экипажа обнаружить не удалось, следует из слов главы Карелии. По его словам, на борту находились сотрудники авиационного центра Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. Глубина в месте падения вертолета достигает 50 метров.

Парфенчиков поручил правительству Карелии оказать необходимую помощь при проведении работ.

О крушении Ми-8 МЧС сообщило вечером 4 февраля, ночью было обнаружено место падения вертолета. Машина потерпела крушение в ходе тренировочного полета. В министерстве сообщили, что ей управлял опытный экипаж "с тысячами часов налета".

Фото: Telegram-канал Артура Парфенчикова