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Новости 11:11

Возле Михайловского замка на месяц закроют движение по Садовой улице

фото ЗакС политика Возле Михайловского замка на месяц закроют движение по Садовой улице

Смольный объявил о новых ограничениях движения. В центре города автомобилистов добавит неприятностей ремонт трамвайных путей. Он обернется полным закрытием движения на участке Садовой улицы от набережной Мойки до Инженерной улицы.

Закрытие будет действовать с 6 февраля по 15 марта. На тот же период ограничат движение по набережной Лебяжьей канавки и Миллионной улице.

На севере города больше чем на полгода затруднится движение по Тихорецкому проспекту вдоль парка Сосновка. До 9 октября его ограничат от перекрестка с проспектом Науки до перекрестка проспекта Культуры с проспектом Луначарского.

Фото: ЗАКС.Ру


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