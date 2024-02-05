Петербургский ЗакС начнет сотрудничать с Херсонской областной думой

В среду, 7 февраля в Законодательном собрании Петербурга пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между городским парламентом и Херсонской областной думой, обратил внимание ЗАКС.Ру, изучив план мероприятий Заксобрания. Торжественная церемония состоится в полдень, после пленарного заседания петербургских депутатов. Это первый из четырех новых регионов России, с которым будут сотрудничать петербургские депутаты.

Первый созыв Херсонской областной думы сформировали менее полугода назад, в сентябре 2023 года. По итогам голосования в парламент прошли четыре партии "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и ЛДПР. Председателем избрали Татьяну Тамилину, ректора Херсонского государственного университета, избравшуюся от "Единой России".

Напомним, соглашения о межпарламентском сотрудничестве заключаются петербургскими депутатами с 2000 года, но в последнее время их начали подписывать чаще. Так, за 2023 Заксобрание Петербурга подписало пять документов с парламентами Северной Осетии, Тверской области, Сахалина, Алтая и Мордовии.

Константин Леньков / Фото со страницы Татьяны Томилиной VK