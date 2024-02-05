Бельский: Комиссия ЗакСа одобрила проект обращения к Шойгу

Постоянная комиссия Заксобрания по вопросам правопорядка и законности одобрила проект обращения к министру обороны Сергею Шойгу, сообщил председатель петербургского парламента Александр Бельский. Речь идет о предложении присвоить статус гвардейского полку, сформированному из жителей Петербурга и Ленинградской области.

"Вместе с депутатами мы намерены обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением присвоить Ленинградскому полку почетное наименование "гвардейский"", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

По словам спикера, инициатива исходила от самих военнослужащих. Проект обращения получил положительную оценку комиссии ЗакСа, теперь он будет рассмотрен на заседании городского парламента. Бельский выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу.

Фото: ЗАКС.Ру