В Петербурге оштрафовали организатора экзамена по русскому языку как иностранному

Мировой судья участка № 211 впервые в Петербурге вынесла решение по делу о нарушении порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства России (ч. 4 ст. 19.30.1 КоАП РФ), сообщила 5 февраля объединенная пресс-служба судов города. Назначенное взыскание оказалось минимальным из возможных.

Как установил суд, 1 ноября прошлого года глава Центра тестирования РГПУ имени А.И. Герцена Татьяна Беляева допустила участие в заседании комиссии человека без высшего образования в сфере юриспруденции, истории, филологии и лингвистики или же документально подтвержденного опыта организации экзаменов в течение не менее одного года.

Беляева вину не признала и заявила, что назначенная ей участница комиссии имеет все необходимые для этого полномочия. Судья установила, что назначенная член комиссии имеет высшее образование оп специальности "Изобразительное искусство и черчение", а доводы Беляевой не имеют документального подтверждения.

Судья назначила Беляевой штраф в размере 20 тысяч рублей. Это минимальное взыскание для должностных лиц по рассмотренной статье.

Фото: ЗАКС.Ру