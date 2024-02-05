В Госдуму внесут проект о запрете рассаживать семьи в самолетах

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" готовит законопроект о запрете авиакомпаниям рассаживать родителей и детей в самолетах, сообщили 5 февраля "Известия" со ссылкой на первого зампреда парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую. Работа над поправками в Воздушный кодекс находится в самом начале, следует из ее слов.

"В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо шуметь", — рассказала Буцкая. Она отметила, что в полете может возникнуть множество ситуаций, когда потребуется вмешательство родителей.

Депутаты обсуждают, до какого возраста ребенка может действовать запрет на рассаживание семей. Сейчас авторы проекта рассматривают несколько вариантов, включая установление границы на уровне 12 и 14 лет для детей и 18 лет — в случае наличия у них инвалидности. При этом, по мнению Буцкой, подобная норма должна быть бесплатной для пассажиров даже в случае с лоукостерами.

Как уточнила депутат, сейчас авиакомпании могут "привязывать" билет ребенка к одному из родителей. При этом они могут по-разному трактовать совместную рассадку, в том числе понимая под ней расположение мест через проход в салоне самолета.

Фото: ЗАКС.Ру