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Новости 13:30

МИД вызвал посла Израиля из-за "неудачного" интервью

фото ЗакС политика МИД вызвал посла Израиля из-за "неудачного" интервью

В Министерстве иностранных дел возмутились недавним интервью, которое дала российским журналистам посол Израиля Симона Гальперин, передает ТАСС. Ряд заявлений сочли недопустимыми, в связи с чем посол была вызвана на беседу в МИД.

Получившее резонанс интервью, в частности, коснулось Холокоста и недостаточного, по мнению диппредставителя, внимания к проблеме на официальном уровне в России.

С точки зрения МИД, допущенные высказывания представляют собой "крайне неудачное начало дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран". Предложение Гальперин дополнить календарь Днем памяти жертв Холокоста показалось чиновникам попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Фото: ЗАКС.Ру


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