Льва Шлосберга* оштрафовали по иноагентской статье

Псковский городской суд выписал штраф в размере 30 тысяч рублей члену федерального политкомитета партии "Яблоко" Льву Шлосбергу*.

Его привлекли к ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

За последние месяцы это уже не первый подобный протокол, оформленный на Шлосберга*. Примечательно, что в социальных сетях он маркирует свои тексты и видео плашкой иностранного агента.

Согласно расписанию на сайте Псковского городского суда, 5 февраля в отношении политика должны рассматриваться три протокола. Два из них - "иноагентские", третий составлен за "злоупотребление свободой массовой информации" (ст. 13.15 КоАП).

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)