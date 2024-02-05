ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:45

Льва Шлосберга* оштрафовали по иноагентской статье

фото ЗакС политика Льва Шлосберга* оштрафовали по иноагентской статье

Псковский городской суд выписал штраф в размере 30 тысяч рублей члену федерального политкомитета партии "Яблоко" Льву Шлосбергу*.

Его привлекли к ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). 

За последние месяцы это уже не первый подобный протокол, оформленный на Шлосберга*. Примечательно, что в социальных сетях он маркирует свои тексты и видео плашкой иностранного агента.

Согласно расписанию на сайте Псковского городского суда, 5 февраля в отношении политика должны рассматриваться три протокола. Два из них - "иноагентские", третий составлен за "злоупотребление свободой массовой информации" (ст. 13.15 КоАП).

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама