Шишкина обратится в КГИОП из-за планов отказать в признании памятником дома, где жил Блок

Лидер фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина сообщила о намерении обратиться в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) из-за планов чиновников отказать во включении доходного дома Тимофеева в перечень выявленных объектов культурного наследия. Здание на Лахтинской улице известно благодаря тому, что в нем в 1906-1907 годах проживал поэт Александр Блок с женой Любовью Менделеевoй.

О намерении отказать в признании дома объектом наследия стало известно из проекта постановления, опубликованного 29 января на сайте КГИОП. Согласно документу, также здание планируют исключить из списка построек, имеющих признаки объектов культурного наследия. Основанием для этого комитет назвал заключение " о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия".

"Буду просить руководство КГИОПа предоставить вышеназванное заключение. До 11 февраля можно подать особое мнение по этому вопросу", — отреагировала на текст документа Шишкина.

Депутат пообещала также заняться выяснением обстоятельств, послуживших причиной перемены позиции комитета. В октябре 2023 года сообщалось о том, что КГИОП обсуждает вопрос включения здания в реестр построек, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Шишкина с прошлой осени отстаивает исторические рамы в здании от замены. Этому могло бы поспособствовать включение дома Тимофеева в перечень памятников наследия, отметила она.

Фото: ЗАКС.Ру