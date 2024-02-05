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Новости 14:13

У Гостиного двора установили энергосберегающие фонари

фото ЗакС политика У Гостиного двора установили энергосберегающие фонари

На Невском проспекте у Гостиного двора модернизировали систему наружного освещения, передает пресс-служба Смольного. Работы велись при поддержке "Газпрома".

Фонари, оставив опоры прежними, поменяли с натриевых на светодиодные: последние имеют повышенную яркость, долговечность и расходуют меньше электричества. В обновленном виде система освещения у Гостиного двора в потребляет 2,5 раза меньше энергии.

"Современные световые решения в таких проектах подчеркивают красоту архитектурных ансамблей Петербурга", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

При участии "Газпрома" за весь прошлый год модернизировали светильники в 20 исторических локациях города.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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