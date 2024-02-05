На Обводном канале продадут участок под строительство апартаментов

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов, на которых разыграют участок земли на перекрестке набережной Обводного канала и Боровой улицы. Рядом находится гипермаркет "Ашан". Начальная цена актива составляет 300 млн рублей. Аукцион пройдет 18 марта.

Территория площадью 2,7 тысяч кв. ветров, как сообщают в организации, подходит для строительства апартаментов или бизнес-центра с подземной парковкой. На ней можно строить сооружения не выше девяти этажей.

"Близость к парадному центру Санкт-Петербурга, а также наличие рядом станций метро и основных транспортных магистралей гарантирует востребованность любому бизнесу, рассчитанному на прием и обслуживание гостей", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

По ее наблюдению, в исторической части Петербурга осталось мало зон, разрешенных для застройки, что повышает ценность адреса Боровая улица, 45.

фото: Российский аукционный дом