"Яблочницу" из МО "Остров Декабристов" лишили мандата за неточности в декларации

Муниципальный совет МО "Остров Декабристов" 5 февраля проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Наталии Невзоровой, избранной в совет от партии "Яблоко", сообщил ЗАКС.Ру депутат Леонид Андрухов, который участвовал в заседании по видеосвязи.

По словам Андрухова, основанием для лишения мандата послужило представление губернатора Александра Беглова из-за декларации Невзоровой за 2020 год. Там якобы отсутствовала доля в квартире, принадлежащей супругу мундепа.

Напомним, округ возглавляет избранный от "Яблока" Алексей Захаров. Сейчас Захарова чаще можно увидеть в окружении сторонников "Единой России". На днях, например, он участвовал в передаче средств РЭБ российским военнослужащим.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру