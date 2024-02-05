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Новости 16:05

Бастрыкина волнует проблема бродячих собак в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкина волнует проблема бродячих собак в Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с информацией из социальных сетей о росте популяции бродячих собак в Ленобласти. 

Неблагоприятное явление, как сообщает пресс-служба СК, может быть объяснено бездействием администрации Приозерского района. В связи с этим органы следствия начали процессуальную проверку.

Бродячие собаки на севере области регулярно нападают стаями на других животных. Жалобы на них поступают не впервые, однако всерьез проблема официальными лицами не решается. Бастрыкин запросил у подчиненных доклад о результатах проверки.

Фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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