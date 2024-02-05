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Новости 16:26

Проголосовать на президентских выборах онлайн решило уже более миллиона россиян

фото ЗакС политика Проголосовать на президентских выборах онлайн решило уже более миллиона россиян

Минцифры сообщило о поступлении более одного миллиона заявлений, принятых за прошедшую неделю от граждан, которые собираются поучаствовать в мартовских президентских выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 

Заявления принимаются на "Госуслугах" до 11 марта включительно. За первую неделю в пятерку наиболее активных регионов вошли Подмосковье, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области.

ДЭГ на грядущих выборах будет применяться в 28 субъектах Федерации. Петербурга среди них снова нет.

Фото: ЗАКС.Ру


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