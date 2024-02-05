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Муниципал 16:29

Мундеп Сафонов обратил внимание на выступающие гранитные блоки на Невском проспекте

фото ЗакС политика Мундеп Сафонов обратил внимание на выступающие гранитные блоки на Невском проспекте

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову о состоянии гранитных плит на Невском проспекте (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Сафонов пишет, что из-за оттепели гранитные блоки возле домов от № 38/4 до дома №50 включительно стали выпирать:

"Гранитные плиты на протяжённом (около 500 метров) участке массово изменили положение вокруг горизонтальной оси. В результате появилось множество мест, где граждане могут запнуться о выступающие на несколько сантиметров гранитные блоки".

Это может привести к тому, что петербуржцы начнут спотыкаться о плиты, предположил Сафонов. По его словам, учитывая средний рост людей, "невозможно игнорировать риск летального исхода после удара головой о гранит при неожиданном падении".

Муниципальный депутат попросил Беглова сообщить ему о ведомствах, которые должны следить за качеством тротуара на Невском проспекте. Сафонов также хочет, чтобы губернатор дал поручение проверить плиты на главной улице Петербурга и установить сроки её ремонта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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