Мундеп Сафонов обратил внимание на выступающие гранитные блоки на Невском проспекте

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение губернатору Петербурга Александру Беглову о состоянии гранитных плит на Невском проспекте (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Сафонов пишет, что из-за оттепели гранитные блоки возле домов от № 38/4 до дома №50 включительно стали выпирать:

"Гранитные плиты на протяжённом (около 500 метров) участке массово изменили положение вокруг горизонтальной оси. В результате появилось множество мест, где граждане могут запнуться о выступающие на несколько сантиметров гранитные блоки".

Это может привести к тому, что петербуржцы начнут спотыкаться о плиты, предположил Сафонов. По его словам, учитывая средний рост людей, "невозможно игнорировать риск летального исхода после удара головой о гранит при неожиданном падении".

Муниципальный депутат попросил Беглова сообщить ему о ведомствах, которые должны следить за качеством тротуара на Невском проспекте. Сафонов также хочет, чтобы губернатор дал поручение проверить плиты на главной улице Петербурга и установить сроки её ремонта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру