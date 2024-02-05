Комитет ЗакСа одобрил проект новой меры поддержки семей участников СВО

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил 5 февраля инициативу о предоставлении дополнительных мер поддержки семьям участников специальной военной операции из Петербурга, сообщили в петербургском парламенте. Изменения могут коснуться приблизительно шести тысяч детей, следует из текста пояснительной записки к проекту.

Законопроект внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Александр Беглов. Документ предусматривает внесение изменений в Социальный кодекс города, касающихся особенностей исчисления размера среднедушевого дохода семьи для признания ее малообеспеченной. Согласно проекту, в случае с семьями мобилизованных, добровольцев и контрактников предлагается не учитывать при расчетах получаемое участниками СВО денежное довольствие и суммы предоставляемых им выплат из бюджета Петербурга.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предполагаемая финансовая потребность в связи с его исполнением в 2024 году составит немногим менее 123,5 миллиона рублей.

"Нужно понимать, что глава семьи постоянно находится вне дома и рискует жизнью. Поэтому вряд ли будет справедливо лишать его детей поддержки города. Исходя из этого мы, конечно, поддерживаем инициативу губернатора", — прокомментировал решение БФК его председатель Денис Четырбок. Депутат пообещал "максимально четко" проработать инициативу ко второму чтению в ЗакСе.

Фото: ЗАКС.Ру