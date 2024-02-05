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Новости 18:20

В Петербурге арестовали любителя чрезмерной тонировки стекол

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали любителя чрезмерной тонировки стекол

Петербургский главк МВД сообщил о задержании и аресте на семь суток бизнесмена из Москвы, который проигнорировал требования полицейских, данные ему во время предыдущего визита в город.

Как и в ноябре, к коммерсанту возникли претензии из-за чрезмерной тонировки боковых стекол автомобиля, нарушающей правила Госавтоинспекции. За три месяца он оплатил штраф, но тонировку удалять не стал.

Итогом новейшей встречи с петербургскими правоохранителями стал повторный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Кроме того, предприниматель получил арестный протокол за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). 

Фото: ЗАКС.Ру


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