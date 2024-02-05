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Новости 18:49

Двоих американских журналистов включили в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Двоих американских журналистов включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов двумя сотрудниками американского сетевого издания The Washington Examiner. Новый статус присвоили его главному редактору Хьюго Гердону, а также политическому обозревателю Тому Рогану.

Появление в базе Росфинмониторинга подразумевает блокировку банковских счетов лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

СК возбудил уголовные дела против Гердона и Рогана еще в 2018 году. Их преследование связано с радикальными публичными высказываниями, появившимися в The Washington Examiner и касающимися Крымского моста.

фото: Росфинмониторинг / ВКонтакте


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