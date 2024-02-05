С марта под запрет попадет популяризация VPN-сервисов

Роскомнадзор анонсировал новые ужесточения для пользователей интернета. Как передает ТАСС, 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию различных средств обхода сетевых блокировок.

"VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", - пояснили чиновники.

Материалы, рассказывающие о способах читать и смотреть противоправный контент, начиная с весны будут блокироваться.

Днем 5 февраля некоторые СМИ осветили встречу главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной с молодежью, на которой она якобы анонсировала запрет VPN-сервисов с 1 марта. Позже она назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

"Я сказала иначе. Чуть позже будет полное видео", - написала общественница в своем Telegram-канале.

фото: РКН