Дрозденко поручил улучшить транспортную доступность города в Тосненском районе

В ходе прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко местная жительница пожаловалась на трудности, с которыми ей приходится добираться из города Никольское (Тосненский район) в Петербург и обратно. По ее словам, автобус №682 ходит раз в полтора часа. Это в три раза реже, чем заявлено в расписании.

"Мне вообще не нравится, что мы второй год говорим об одном и том же. Мы прекрасно понимаем, что сообщение между городами Ленинградской области и станциями метро Петербурга - это автобусные сообщения, которые, скажем так, рентабельные", - приводит портал 78.ru реакцию Дрозденко, адресованную подчиненным.

Чиновник распорядился дать перевозчику один месяц на то, чтобы исправить ситуацию на маршруте. В противном случае областное правительство обратится к услугам другой компании.

Фото: ЗАКС.Ру