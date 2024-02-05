В России начнут особым образом маркировать консервы

Рост нелегального рынка консервированных продуктов в России побудил правительство запустить пилотный проект по их маркировке, передает "Интерфакс".

Эксперимент, стартующий 12 февраля, продлится до конца лета и коснется различных видов консервов: овощных, фруктовых, грибных, рыбных и мясных, а также сладостей. Еду для младенцев он не затронет.

Для производителей участие в проекте станет добровольным и не потребует дополнительных расходов. Ответственно за маркировку ООО "Оператор ЦРПТ".

Согласно подсчетам Минфина, незаконный оборот на отечественном рынке консервов по некоторым позициям достигает 40%.

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