"Новые люди" направили в кабмин инициативу о наказании для "серийных доносчиков"

Думская фракция "Новых людей" подготовила и направила на отзыв в правительство законопроект, вводящий административную ответственность для людей, регулярно занимающихся доносами в правоохранительные органы на сограждан. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, опубликовавшая пояснительную записку к инициативе.

Лица, которым посвящен документ, описаны как те, кто "злоупотребляют правом на обращения в государственные органы и направляют их в целях привлечения внимания СМИ".

Поправки в КоАП в случае их принятия позволят назначать провинившимся обязательные работы сроком до 100 часов, а также запрет на администрирование страниц в соцсетях. Авторы полагают, что наказывать таким образом следует за доносы, которые не подтвердились.

Фото: ЗАКС.Ру