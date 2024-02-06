Суд назначил мужчине два года условно за незаконный выпуск книг о Гарри Поттере

Курганский городской суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который выпускал контрафактные книги о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг, об этом 5 февраля пишут РИА Новости и пресс-служба местной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина с 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года организовал изготовление 43 тысяч экземпляров произведения. Авторских прав у мужчины не было.

Суд признал изготовителя виновным по статье о незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере (п."в", "г" ч.3 ст.146 УК РФ). Ему назначили два года условно. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск на 22 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру