В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности

В морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за угроз атаки беспилотников, об этом 5 февраля появилась информация на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Режим повышенной готовности касается объектов в Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Выборге.

Как отмечается в распоряжении, введение режима связано с повышением риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера из-за атак украинских беспилотников.

Также указано, что для обеспечения безопасности необходимо обеспечить частичную светомаскировку зданий администраций капитана морского порта.

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