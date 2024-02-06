Московский суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Басманный районны суд Москвы избрали меру пресечения писателю Борису Акунину* (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), он же Григорий Чхартишвили*, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Московский суд заочно избрал писателю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания. Кроме этого, Акунина* объявили в международный розыск.

Также уточняется, что писателя обвиняют сразу по двум статьям: о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и о распространении фейков о российской армии (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ).

На данный момент, Борис Акунин* проживает заграницей.

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру