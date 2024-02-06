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Новости 11:15

На дамбе Петербурга закрыли две полосы для проведения ремонта дороги

фото ЗакС политика На дамбе Петербурга закрыли две полосы для проведения ремонта дороги

На участке дороги, которая проходит по петербургской дамбе, введут дорожные ограничения для автомобилистов, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга.

Ограничения введут аж на полдня: с 9 утра до 16 часов дня. Ремонт дорожного покрытия будет проводиться на 116-м километре внутреннего кольца КАД и затронет движение правой и средней полос.

В связи с работами, для автомобилистов будет открыта левая полоса дороги.

В Дирекции КЗС попросили петербургских водителей соблюдать скоростной режим и следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями.

Фото: dambaspb.ru


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