На дамбе Петербурга закрыли две полосы для проведения ремонта дороги

На участке дороги, которая проходит по петербургской дамбе, введут дорожные ограничения для автомобилистов, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга.

Ограничения введут аж на полдня: с 9 утра до 16 часов дня. Ремонт дорожного покрытия будет проводиться на 116-м километре внутреннего кольца КАД и затронет движение правой и средней полос.

В связи с работами, для автомобилистов будет открыта левая полоса дороги.

В Дирекции КЗС попросили петербургских водителей соблюдать скоростной режим и следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями.

Фото: dambaspb.ru