Петербуржец поплатился условным сроком за сломанный нос полицейского

Петроградский районный суд огласил приговор по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), случившемся летом 2023 года. Признанный виновным Владислав Михайлов получил условный срок за сломанный нос сотрудника правопорядка, передает 6 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, ранним утром 12 августа Михайлов был доставлен за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) в дежурную часть 43-го отделения полиции по Петроградскому району. Оперативный дежурный потребовал от него выложить запрещенные предметы и проследовать в помещение для задержанных. В ответ Михайлов якобы применил насилие к полицейскому, ударив его лбом в нос. В результате пострадавший испытал физическую боль, ему диагностировали закрытый перелом носа.

"Михайлов вину признал, раскаялся в содеянном, принес потерпевшему свои извинения, при этом пояснил, что умысла на причинение физического вреда потерпевшему не имел, действовал по инерции", — сообщили в судебной пресс-службе.

Суд назначил горожанину четыре года условно с аналогичным по длительности испытательным сроком. Михайлова освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: ЗАКС.Ру