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Новости 11:48

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля

фото ЗакС политика Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля после Дня защитника Отечества, об этом 6 февраля пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Кремле.

Главной темой послания президента, предположительно, станет угроза суверенитету России. Также, по словам источников, Путин может затронуть тему СВО и безопасности своих границ.

Также предполагается, что помощник президента Максим Орешкин на данный момент работает над экономическим блоком послания президента. Кроме экономики и СВО, важной частью послания может стать демографическая ситуация в стране. 

Уточняется, что обращение президента с ежегодным посланием является конституционной обязанностью и формально с выборами главы государства не связано, однако в этом году по сути может сыграть роль предвыборной программы кандидата в президенты Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru


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