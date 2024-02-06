Суд Москвы заочно арестовал экс-советника президента Украины Алексея Арестовича

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему советнику по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексею Арестовичу (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Московский суд заочно избрал экс-советнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания. В октябре 2023 года Арестовича объявили в розыск.

Также уточняется, что его обвиняют сразу по двум статьям: о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и о распространении фейков о российской армии (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ).

На данный момент, Алексей Арестович проживает за границей.

Фото: ЗАКС.Ру