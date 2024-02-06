На станции метро "Нарвская" петербуржец упал на пути

На Кировско-Выборгской линии (красная ветка) петербургского метрополитена временно задержалось движение поездов, об этом 6 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу метро Петербурга.

Отправление поезда со станции "Ленинский проспект" задержалось, так как на станции "Нарвская" петербуржец упал на пути. Такую информацию сообщали очевидцы.

В пресс-службе петербургского метрополитена эту информацию подтвердили. На данный момент, движение поездов осуществляется в обычном режиме. Упавший мужчина почти не пострадал – его вернули на платформу живым и здоровым.

Фото: ЗАКС.Ру