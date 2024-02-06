Полиция Петербурга задержала подозреваемого в стрельбе в водителя лазурного автобуса

Правоохранительные органы нашли мужчину, который стрелял в сторону водителя лазурного автобуса, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 5 февраля, в салоне автобуса №176 на остановке "Бестужевская – Музей Маринеско" на Кондратьевском проспекте пассажир выстрелил в водителя из пневматического пистолета и скрылся.

В результате произошедшего водитель не пострадал, однако в полицию Калининского района все равно обратился.

Полиция нашла 19-летнего юношу во вторник, 6 февраля. Его задержали по подозрению в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). "Фонтанка.ру" пишет, что хулиган решил выстрелить из пистолета, так как водитель не обращал на него внимание.

Фото: ЗАКС.Ру