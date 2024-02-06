Предпринимателям грозит штраф от 100 тысяч рублей из-за "зимней ловушки" на Нахимова

В Василеостровском районе сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и прокуратуры Петербурга заметили грубое нарушение правил зимней уборки, а именно "зимние ловушки", которые могут привести к травмам пешеходов, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе ГАТИ.

У дома на улице Нахимова специалисты обнаружили проезд и парковку с 10-сантиметровым слоем рыхлого снега, но это оказалось не единственным нарушением. Под ним скрывался скользкий лед, который может быть причиной для серьезных травм пешеходов и для возникновения ДТП.

За эту территорию ответственны два юридических лица, однако никто снег и лед не убирал. Теперь в отношении них заведены административные дела, которые рассмотрят в среду, 7 февраля. Им грозит штраф от 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ