За год аренда квартир в Петербурге подорожала на четверть

Средняя стоимость аренды квартир составила в Петербурге 52 тысячи рублей по итогам января 2024 года, сообщил ТАСС со ссылкой на главу сервиса "Яндекс аренда" Романа Жукова. За год этот показатель увеличился на 24 %, при этом в некоторых районах рост оказался еще больше.

Наиболее заметный рост стоимости аренды жилья наблюдается в муниципальном округе "Черная речка" на территории Приморского района, следует из слов эксперта. За год величина платы за съем недвижимости здесь увеличилась на 45 %, достигнув 43 тысяч рублей ежемесячно.

"Также заметно выросли цены съема квартиры в муниципальном округе №15 и "Сампсониевском" в Выборгском районе — на 43 % и 37 % соответственно", — добавил Жуков.

Причиной подорожания аренды собеседник информагентства назвал сокращение предложения на рынке в наиболее бюджетных сегментах из-за повышения ключевой ставки и возвращением релокантов. Сейчас 34 % от предлагаемого под сдачу жилья в Петербурге приходится на однокомнатные квартиры.

Сильнее всего за год выросла стоимость аренды студий, в Северной столице она прибавила 22 % и составила по итогу 28 тысяч рублей в месяц. За сдачу однокомнатной квартиры в среднем просят 32 тысячи ежемесячно.

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