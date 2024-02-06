ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:03

Дрегваль покинул пост "энергетического" вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Дрегваль покинул пост "энергетического" вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля, сообщили в пресс-службе Смольного 6 февраля. Это его последний рабочий день в правительстве города. Дрегваль покинул должность по собственному желанию. 

Дрегваль отвечал за работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитета по тарифам. Его полномочия временно перейдут вице-губернатору Кириллу Полякову, который отвечает за транспортный блок. 

До прихода в Смольный чиновник работал в коммерческих структурах, связанных с энергетикой:  ОАО "МРСК Урала", ОАО "Оборонэнергосбыт" и других. С 2020 по 2021 год Дрегваль был советником Беглова. С 2021 года — вице-губернатором Петербурга. 

 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Дрегваль Сергей Георгиевич




Новости6 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама