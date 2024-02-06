В Гатчине мужчина попал под товарный поезд и выжил

В Гатчинском районе Ленинградской области под поезд попал человек и выжил, об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Вечером в понедельник, 5 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что возле станции "Гатчина-Товарная-Балтийская" товарный поезд сбил человека.

Пострадавшим оказался 54-летний житель Ленобласти, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте, из-за чего попал под товарный поезд. Машинист сигналил мужчине и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не получилось из-за маленького расстояния.

Сейчас мужчина находится в больнице. Предполагается, что в момент происшествия он находится в состоянии опьянения. Полиция проводит проверку.

Фото: ЗАКС.Ру