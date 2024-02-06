Станции метро "Богатырская" и "Каменка" откроются не раньше 2028 года

Новые станции зеленой ветки петербургского метрополитена (Невско-Василеостровская линия) появятся не раньше, чем через четыре года, об этом 6 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по строительству города.

Речь идет о станциях "Богатырская" и "Каменка" в Приморском районе Петербурга, которые должны следовать после станции "Беговая".

Согласно графику работ, строительство станций закончится не раньше 2028 года, а сейчас ведутся подготовительные работы: подготовка территории, опробование щита "Надежда".

Также уточняется, что документация по участку находится на согласовании в Главгосэкспертизе. В Адресной инвестиционной программе на развитие ветки заложено около 7,6 млрд рублей в 2024 году, 2,3 млрд в 2025 году и 16,8 млрд в 2026 году.

Фото: ЗАКС.Ру