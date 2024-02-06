В Петербурге СК организовал проверку из-за гибели раздавленного лифтом электрика

В Петербурге проводится доследственная проверка в связи с гибелью 56-летнего электрика в отеле на улице Профессора Ивашенцева, рассказали в Главном следственном управлении СК по региону. В обстоятельствах инцидента разбирается следственный отдел по Центральному району города.

"В настоящее время осматривается место происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы", — сообщили в Следкоме. Помимо этого, сотрудники выполняют "иные следственные действия" для выяснения всей картины происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее появилась информация о том, что в петербургском отеле насмерть раздавило лифтом. Согласно данным телеканала "78", погибшим был вызванный сотрудниками электрик, которому раздавило голову. Издание "Фонтанка" утверждает, что рабочего раздавили двери лифта, когда он потянулся за оброненным полотенцем.

Фото: unsplash