Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина в Москве

Американский журналист Такер Карлсон, который прибыл в Москву, заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина, об этом 6 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

На опубликованном видео с московской крыши Карлсон говорит, что он хочет взять интервью у президента, так как журналист – это его работа. Он добавил, что американцы, на самом деле, не в курсе того, что происходит между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 5 февраля, заявил, что ему нечего рассказать о дальнейших встречах с зарубежной прессой.

Фото: kremlin.ru