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Новости 10:19

ГАТИ выявила опасные участки на частных территориях в Петербурге

фото ЗакС политика ГАТИ выявила опасные участки на частных территориях в Петербурге

В начале февраля жители Петербурга стали жертвами травматических происшествий из-за снега и льда на частных территориях, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

За два последних дня "Городская станция скорой медицинской помощи" совершила 10 выездов по вызовам горожан, пострадавших от падений на льду.

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели проверку 42 территорий, принадлежащих частным владельцам. На семи из них были выявлены факты нарушения правил зимней уборки, а на четырех обнаружена особо опасная наледь.

Один из неблагополучных объектов – парковка торгового центра на Ириновском проспекте. Инспекторы обнаружили толстый слой льда и глубокие ямы, образовавшиеся из-за потепления. Еще одним проблемным местом стали вход и пешеходная зона у торгового центра на улице Фучика и на проспекте Культуры у торгово-развлекательного центра.

Владельцам выявленных объектов подготавливаются пакеты документов для оформления предостережений.

Фото: ЗАКС.Ру


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