IKEA продлила право на товарный знак в России на 10 лет

Голландско-шведский холдинг Ingka Holding до августа 2033 года продлил право на товарный знак IKEA в России, об этом 7 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку подали еще в августе 2023 года, а одобрили только 2 февраля этого года. Теперь товарный знак и логотип IKEA в желто-синем цвете продолжает принадлежать Интер ИКЕА Системс Б.В.

При этом официально нигде не сообщалось о том, что в России возобновится работа холдинга, а само продление права на товарный знак не комментировалось.

В июне 2022 года холдинг сообщил о приостановке работы IKEA в России и Беларуси.

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