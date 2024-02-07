ЗакС принял закон о выделении средств на сохранение объектов культурного наследия из бюджета Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 7 февраля в третьем, окончательном чтении приняло законопроект о распределении средств из городского бюджета на деятельность, связанную с охраной объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправят на подписание губернатору.

Проект позволит Смольному распределять средства из городского бюджета на реализацию полномочий государства в области сохранения, использования, популяризации и охране объектов культурного наследия, которые переданы в городское ведение.

Ранее глава КГИОП Сергей Макаров пояснял в парламенте, что средства требуются, в том числе, на различные организационные траты. Например, канцтовары. Ранее деньги на это приходилось привлекать из различных источников.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру