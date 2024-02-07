Сотрудники ДПС со стрельбой поймали водителя-мигранта в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранительные органы со стрельбой поймали нарушителя на автомобиле на трассе М-10 "Россия", об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нарушитель игнорировал требования сотрудников ДПС остановиться. После этого в Тосненском районе Ленобласти началась погоня за автомобилем.

Во время погони подозрительный водитель создавал опасные ситуации на дороге. Выстрелы в сторону автомобиля смогли остановить авто рядом с Колпино.

Нарушителем оказался 32-летний мигрант. Рядом с ним сидел его пассажир-соотечественник. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчин составили административные протоколы. Водителя арестовали на 15 суток.

Фото: ЗАКС.Ру