ЗакС определит необходимое число магазинов для петербуржцев

Петербургский парламент 7 февраля принял в первом чтении изменения нормативов о минимальной обеспеченности горожан площадью торговых объектов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Смольный предлагает установить норму 5,6 млн петербуржцев в 16,2 тысячи торговых объектов. Чуть меньше половины из них должны заниматься продажей продовольственных продуктов.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов считаются одним из критериев оценки доступности продовольственных и непродовольственных товаров для населения, а также удовлетворения спроса на такие товары. На основании этих данных власти могут продумывать решения о размещении стационарных торговых объектов.

В Петербурге предлагают установить норматив на 16 252 единицы стационарных объектов. Из них 7 285 - объекты, где реализуются продовольственные товары.

Также законопроект определяет норматив по количеству нестационарных торговых объектов - 3362. Торговые места на ярмарках и рынках, согласно тексту законопроекта, установлены на минимум 224 единиц.

Депутаты отметили, что идея установить единый норматив количества магазинов на весь город, а не на конкретное муниципальное образование как это было раньше, сможет спровоцировать "перенасыщение" рынка в центре Петербурга. Депутат Борис Вишневский призвал отклонить законопроект.

В поддержку инициативы выступили 39 человек. Четверо парламентариев проголосовали против. Еще один депутат воздержался.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру